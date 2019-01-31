لجنة الزراعة استمعت لشرح زعيتر عن واقع الزراعة

اجتعت لجنة ​الزراعة​ برئاسة النائب ​أيوب حميد​ واستمعت إلى شرح وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غازي زعيتر​ عن واقع الزراعة وتم التطرق إلى الخطة التي أعدتها الوزارة ولمواكبتها لهذه الخطة في مجالات متعددة.

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