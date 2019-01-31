توقيف مطلوب فلسطيني بارز في عملية امنية نوعية لمخابرات الجيش

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​ نفذت عملية نوعية حيث تم توقيف المطلوب الفلسطيني البارز العنصر في ​جند الشام​ محمود ورد الملقب بابو عائشة والذي كان قد فر الى خارج ​مخيم عين الحلوة​ منذ شهرين للقتال في ​سوريا​، وافيد انه بموجب العملية تم اقتياده من ​الأراضي السورية​ الى الاراضي اللبنانية ومن ثم الى صيدا حيث يجري التحقيق معه في ​ثكنة محمد زغيب​ العسكرية في صيدا".

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