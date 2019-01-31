انتخاب لجنة تنفيذية بالتزكية لـ"ندوة العمل الوطني"

انتخبت الهيئة العامة في "​ندوة العمل الوطني​"، بالتزكية، لجنتها التنفيذية الجديدة لمدّة عامين 2018 - 2020، كالآتي: وجيه فانوس رئيسًا، ​محمود فقيه​ نائبًا للرئيس، الهام بكداش أمينًا للسر، ماهر يعقوب أمينًا للمال، والأعضاء: ميشال نوفل، خضر الحلبي، ​محمد ياسين​، محمد حمود، غيا حيدر وحسان يقظان.

كما عيّنت اللجنة كلًّا من: ​عصام نعمان​، علي دندش، ​الياس البراج​، ​عصام بكداش​ وكميليا جريج مستشارين. وسمت عبد الحميد فاخوري رئيسًا فخريًّا للندوة.