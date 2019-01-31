انتخاب لجنة تنفيذية بالتزكية لـ"ندوة العمل الوطني"

انتخبت الهيئة العامة في "ندوة العمل الوطني"، بالتزكية، لجنتها التنفيذية الجديدة لمدّة عامين 2018 - 2020، كالآتي: وجيه فانوس رئيسًا، محمود فقيه نائبًا للرئيس، الهام بكداش أمينًا للسر، ماهر يعقوب أمينًا للمال، والأعضاء: ميشال نوفل، خضر الحلبي، محمد ياسين، محمد حمود، غيا حيدر وحسان يقظان.
كما عيّنت اللجنة كلًّا من: عصام نعمان، علي دندش، الياس البراج، عصام بكداش وكميليا جريج مستشارين. وسمت عبد الحميد فاخوري رئيسًا فخريًّا للندوة.
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