ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط، على أنّه "إذا كان قد وُجد حلّ لتلاميذ "الليسيه عبد القادر"، إلّا أنّني أناشد المسؤولين أن لا يكون على حساب "معهد العلوم التطبيقية" الّذي يجب أن يكون في مكان لائق، إلى أن يُستكمل بناء المقر الجديد".
وأعلن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سأتابع الموضوع مع صديقي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، كوننا نحرص على كلا المؤسستين".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط ناشد ألا يكون الحل لتلاميذ "الليسيه عبد القادر" على حساب "معهد العلوم التطبيقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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