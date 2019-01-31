دينا المولى استقبلت نائب رئيس مجلس النواب العراقي

استقبلت رئيسة ​الجامعة الاسلامية​ في ​لبنان​ ​دينا المولى​، النائب الثاني لرئيس ​مجلس النواب​ ​العراق​ي بشير خليل الحداد والمستشار الثقافي الاقليمي في سفارة جمهورية العراق سهيل نجم عبدالله بحضور امين عام ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ نزيه جمول ومدير العلاقات العامة في الجامعة هشام الحسيني، وجرى التباحث في القضايا والشؤون التربوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب و​الجامعات​ العراقية والجامعة الاسلامية، وجرى التداول في اوضاع ​الطلاب​ العراقيين في الجامعة الاسلامية.

ورحبت المولى بـ"الحداد في رحاب الجامعة الاسلامية التي تحرص على متابعة وتطوير علاقات التعاون الاكاديمية مع المستشارية الثقافية العراقية والجامعات العراقية، وهي تحتضن الطلاب العراقيين من مختلف مناطق العراق، ولقد وضعت انظمة خاصة تساعد الطلاب في ادائهم الاكاديمي والتواصل معهم سواء في العراق او لبنان، وتقدم لهم التسهيلات لاقامتهم في لبنان".