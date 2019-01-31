استقبلت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان دينا المولى، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد والمستشار الثقافي الاقليمي في سفارة جمهورية العراق سهيل نجم عبدالله بحضور امين عام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول ومدير العلاقات العامة في الجامعة هشام الحسيني، وجرى التباحث في القضايا والشؤون التربوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والجامعات العراقية والجامعة الاسلامية، وجرى التداول في اوضاع الطلاب العراقيين في الجامعة الاسلامية.
ورحبت المولى بـ"الحداد في رحاب الجامعة الاسلامية التي تحرص على متابعة وتطوير علاقات التعاون الاكاديمية مع المستشارية الثقافية العراقية والجامعات العراقية، وهي تحتضن الطلاب العراقيين من مختلف مناطق العراق، ولقد وضعت انظمة خاصة تساعد الطلاب في ادائهم الاكاديمي والتواصل معهم سواء في العراق او لبنان، وتقدم لهم التسهيلات لاقامتهم في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر دينا المولى استقبلت نائب رئيس مجلس النواب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.