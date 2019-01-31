الرئيس عون تابع التطورات المتصلة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ تابع التطورات المتصلة بعملية ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، في ضوء المواقف التي صدرت مؤخراً والتحركات القائمة في هذا الشأن".

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