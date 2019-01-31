جريصاتي التقى سفيرة اوستراليا الجديدة في لبنان

بحث وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ مع سفيرة ​اوستراليا​ في ​لبنان​ ريبيكا غريندلي خلال زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية في لبنان، في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا على الصعيد القضائي، بالإضافة الى التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

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