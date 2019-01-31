اعلن ​البرلمان الأوروبي​ عن "الاعتراف رسميا ب​خوان غوايدو​ رئيسا انتقاليا ل​فنزويلا​، داعيةً ​الاتحاد الأوروبي​ للاعتراف به رئيسا شرعيا لفنزويلا.

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوروبي اعلن الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا ودعا الاتحاد الاوروبي للقيام بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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