محافظ شمال سيناء: مد شبكات الصرف والغاز داخل مدينة بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

كشف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، عن حزمة من القرارات العاجلة لخدمة سكان مدينة ومركز بئر العبد.

وأكد "شوشة" في تصريحات صحفية اليوم، أن الأسبوع المقبل، يشهد اجتماع قيادات المحافظة لبحث سرعة توصيل شبكات الصرف الصحي والغاز لمدينة بئر العبد.

وكشف المحافظ أن الأيام القليلة القادمة تشهد افتتاح محطة وقود رابعة بمدينة بئر العبد لخدمة سكان الجزء الغربي من المركز، مؤكدًا أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة لن تشهد إزالة منازل لقرية الأحرار بمدينة العبد.