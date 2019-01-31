فريق "مرسيدس" يكشف عن سيارته الجديدة في فورمولا-1 فبراير القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ) :
أعلن فريق مرسيدس ، حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أنه سيكشف السار عن سيارته للموسم الجديد ، في 13 فبراير المقبل.
وأوضح الفريق، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن السيارة الجديدة التي سيتنافس بها كل من سائقيه البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، ستحمل اسم "دبليو 10".
واحتكر فريق مرسيس الفوز ببطولة العالم منذ عام 2014 ، حيث أحرز لقب فئة الصانعين خمس مرات ولقب فئة السائقين خمس مرات ، منها أربعة لسائقه هاميلتون ولقب واحد للمعتزل نيكو روزبرج.
وسيكون "تورو روسو" أول فريق يعلن عن سيارته للموسم الجديد، وذلك في 11 فبراير ، بينما يعلن فريق "فيراري" عن سيارته في 15 من الشهر نفسه.
وتنطلق الاختبارات التمهيدية للموسم في 18 فبراير في برشلونة ، على أن تفتتح منافسات بطولة العالم لموسم 2019 عبر سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 17 مارس القادم .
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