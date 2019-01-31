مسؤول أمريكي: الغرب سيواصل دعمه لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، إن الغرب سيواصل تقديم دعمه لأوكرانيا، في الوقت الذي تسير فيه البلاد في الاتجاه الصحيح وتُدخل المزيد من الإصلاحات.

وأوضح فولكر - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الخميس - أنه ما كان ليوجد دعم من الغرب من هذا النوع لأوكرانيا إذا كانت دولة فاسدة بشكل ميؤوس منه أو غير ديمقراطية.

ورأى المسئول الأمريكي، أن كييف تقوم بتعزيز مؤسساتها الديمقراطية وتجري إصلاحات اقتصادية، فضلا عن قيامها بتسريع وتيرة النمو وإدخال نظام للأمن الاقتصادي والاجتماعي .

كما شدد الدبلوماسي الأمريكي على أن بلاده سبق وأن شاهدت نماذج للتغيير غير الناجح في أوروبا، مضيفا أنه يؤمن بأن أوكرانيا تسير حاليا على مسار الإصلاح الصحيح.

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