ميركل تعتزم تعزيز التوصل لحلول دولية للأزمات بالتعاون مع اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إرسال إشارة بوجود حل دولي للأزمات وتجارة عالمية حرة بالتعاون مع اليابان، في ظل السياسة الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الخميس أن زيارة المستشارة الألمانية لطوكيو يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تتيح فرصة إرسال إشارة قوية بأن الحكومة الاتحادية تراعي وجود علاقات وثيقة وقادرة على تحمل الأعباء بالتعاون مع اليابان في ظل ظروف سياسية عالمية أصبحت أكثر صعوبة حاليا.

وأضافت الدوائر أن كلا البلدين تربطه تحديات مشتركة مثل التحول الديموغرافي والرقمنة والتغييرات التي يتم مواجهتها في عالم العمل وكذلك في مجال الإمداد المستدام بالطاقة، فضلا عن الالتزام المشترك تجاه التعددية والديمقراطية وسيادة دولة القانون وتحرير التجارة العالمية.

وأشارت الدوائر إلى أنه من الممكن أن تتناول المباحثات بين البلدين موضوعات البرنامج النووي الكوري الشمالي ومستقبل البرنامج النووي الإيراني وكذلك العلاقات مع الصين وروسيا.

وتعتزم ميركل التوجه إلى اليابان مساء الأحد القادم. ويأتي على برنامج الزيارة لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وسوف يرافقها وفد اقتصادي، ولكن ليس من المخطط إبرام اتفاقات، بحسب الدوائر الحكومية.

وأوضحت الدوائر أنه من الممكن أن يتم التطرق خلال ذلك للإعداد لقمة مجموعة العشرين "جي 20" المنتظرة في نهاية شهر حزيران/يونيو القادم في مدينة أوساكا اليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام.

ومن المقرر أن يكون هناك أيضا لقاء بين المستشارة الألمانية والامبراطور أكيهيتو 85 عاما الذي يعتزم التنحي في الثلاثين من أبريل القادم.

ومن المخطط أيضا أن يكون هناك مباحثات مع ولي العهد الأمير ناروهيتو 58 عاما الذي من المقرر أن يخلف والده في اعتلاء العرش باليابان في الأول من مايو القادم.