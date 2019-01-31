مجازاة 89 من العاملين بمستشفى "الزوامل" و"مشتول" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة 89 طبيبًا وفني وممرض، من العاملين بمستشفى "الزوامل" و"مشتول السوق"، بخصم 3 أيام من الراتب؛ وذلك لخروجهم جميعًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم مقار عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، تحت إشراف عبده سالم، مدير الإدارة، فاجأت المنشئتين بالمرور، وتبين عدم تواجد 89 من العاملين أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.