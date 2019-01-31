محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم وجه محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، جميع رؤساء الوحدات المحلية بقري ومدن المحافظة، بسرعة حصر جميع حالات ساقطي القيد. وطالب المحافظ بسرعة توثيق هذه الحالات كما طالب بتوثيق حالات الزواج التي لم يسبق لها التوثيق، واستخراج بطاقات رقم قومي للحالات التي لم يسبق لها استخراج بطاقات، وحدد المحافظ موعد أقصاه الثلاثاء المقبل للتنفيذ. ووجه "شوشه" رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بفتح سجلات أسرية للمواطنين تشمل جميع أفراد الأسرة، وتضم الاسم وتاريخ الميلاد والمرحلة التعليمية.



كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة حصر وتوثيق "ساقطي القيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.