برلماني يطالب محافظ الغربية بإعلان خطة الظهير الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب بدائرة بندر طنطا، محافظ الغربية اللواء هشام السعيد بإعلان خطة المحافظة تجاه الظهير الصحراوي الذي ضمه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى محافظة الغربية.

وقال طعيمة، في بيان اليوم: "نرجو موافاتنا بما يتم بهذا الشأن من مكان الظهير ومساحته وخطة المحافظة المستقبلية بهذا الشأن والجدول الزمني وكافة ما يتعلق بالأمر لإمكانية شرحة للمواطنين".

وطالب طعيمة مديرية الطرق بالغربية لإجراء أعمال المقايسات التقديرية لأعمال ردم 100 متر بترعة الهرميل امتداد شارع النادي.

كما ناشد النائب سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، بشأن سيارات الأجرة العداد بمدينة المحلة الكبري وطنطا وما تأشر منه بخصوص تكليف العميد مدير إدار المرور للفحص والعرض.

وقال طعيمة: "سبق وشرح الأبعاد الأمنية وما يترتب عليه من دواعي لا يُحمد عقباها وطبقا لقانون المرور المواد 4 و 28 فيلا يجوز تشغيل سيارات العداد بالمحلة الكبرى ومدينة طنطا إلا بموجب قرار من المجالس الشعبي المحلي وموافقتكم بعد الدراسة الأمنية، لذا نرجو التأشيرة بما يفيد عدم الموافقة لاستيفاء عدد 2202 سيارة أجرة عداد بطنطا".