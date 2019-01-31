"آيديميا" تدخل في شراكة مع "أونفيدو" لتوفّر للمؤسسات...

كوربفوا، فرنسا-الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)—أعلنت "آيديميا" اليوم، وهي الشركة الرائدة في حلول الهوية المعززة، عن إقامة شراكة مع "أونفيدو" الرائدة في توفير حلول التحقق من الهوية، بهدف تحسين عملية التحقق رقميًا من الهوية لدى المؤسسات المالية وتمكينها من استقبال عملاء جدد.

تفرض المؤسسات المالية شروطًا صارمة للتحقق من الهويات عند توفير خدمات موثوقة لعملائها، والامتثال للأنظمة (قواعد اعرف عميلك، وأنظمة مكافحة غسيل الأموال...)، ومكافحة ظاهرة انتحال الهوية الآخذة بالانتشار.

وقد قامت شركت "آديميا" الرائدة عالميًا في المقاييس البيومترية وإصدار الوثائق الثبوتية بتوحيد جهودها مع شركة "أونفيدو" لدعم مركز الهوية المعززة التابع لها.

وتأتي "أونفيدو" بخبراتها وتجاربها الرائدة في التكنولوجيا المتطوّرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعرّف على الوجوه عبر المقاييس البيومترية، وتعلّم الآلة.

وبدلًا من إحالة العملاء إلى الفروع، يساعد هذا النظام المشترك المؤسسات المالية في توفير تجربة رقمية خالية من المتاعب للعملاء، وبالتالي زيادة أعدادهم وتحسين الكفاءة في العمل. ويتيح هذا النظام التحقق ببساطة من هوية المستخدم والتأكد من أن الشخص الذي يحمل بطاقة الهوية هو نفسه الشخص المذكور فيها، عبر مقارنة الوثيقة الثبوتية مع صورة سلفي خاصة به.

وبفضل قدرات "آيديميا" في مجال التحقق من الهوية حول العالم ومن ثمّ الشراكات المحلية التي تعقدها، بات مركز الهوية المعززة التابع لهذه الشركة يتيح للأشخاص إمكانية التسجيل الذاتي وعن بعد، حيث يقدم درجة تيقّن عالية من هويات الأشخاص قبل تسجيلهم، من خلال التأكد من صلاحية الأدلة، والتحقق من المستخدمين، واتخاذ خطوات لمنع الاحتيال (مكافحة غسيل الأموال، والأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، ...).

وصرّح بيار باريال، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أنشطة المؤسسات المالية في "آيديميا": "نتطلّع إلى حشد القوى مع ’أونفيدو‘ بهدف استيفاء متطلبات المؤسسات المالية وحاجة عملائها إلى خدمة التحقق عن بعد من الهوية. وتُعتبر ’أونفيدو‘ الخيار الأمثل لتكملة مجموعة الحلول التي تقدّمها "آيديميا" إلى السوق المالية العالمية، حيث تساهم في تعزيز موقعنا كشريك مفضل للمؤسسات المالية في توفير الأمن والموثوقية في تحوّلها الرقمي".

وأشار حسين كاساي، أحد مؤسسي "أونفيدو" ورئيسها التنفيذي قائلًا: "يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع ’آيديميا‘، فإن قدرات ’أونفيدو‘ في التحقق من الهوية والتعرّف على الوجوه عبر المقاييس البيومترية تتكامل تمامًا مع التكنولوجيا التي تقدّمها ’آيديميا‘. ونظرًا إلى الانتشار الواسع لمؤسسات الخدمات المالية، فإننا واثقون من أن هذه الشراكة ستقدّم قيمة مؤكّدة لعملائنا المشتركين، سواء الحاليين أم المحتملين."

نبذة عن "آيديميا"

تُعتبر "آيديميا" شركة رائدة عالميًا في مجال الهويات المعززة، وهي تطمح إلى توفير بيئة موثوقة تمكّن المواطنين والمستهلكين من أداء أنشطتهم اليومية المهمّة (كسداد الدفعات، والتواصل، والسفر، والاقتراع) عبر الحضور الشخصي والفضاء الرقمي على حدّ سواء. وبات تأمين هويتنا أمراً بالغ الأهمية في العالم الذي نعيش فيه اليوم. ومن خلال دعم الهوية المعزّزة التي تضمن السرية والموثوقية وأداء المعاملات بطرق آمنة تتيح التحقق من أصالتها وصحّتها، نعيد تحديد أساليبنا في التفكير بهويتنا كأفراد أو بهوية الأغراض، وإنتاجها، واستخدامها، وحمايتها على أنها رأسمال بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، متى وحيثما يتعيّن علينا حماية أمننا. نقدّم حلول الهوية المعزّزة لعملاء دوليين في قطاعات المال، والاتصالات، والهوية، والأمن العام، وإنترنت الأشياء. وبإيرادات تصل إلى حوالى ثلاثة مليارات يورو وأكثر من 13 ألف موظّف حول العالم، تقدّم "آيديميا" خدماتها للعملاء في 180 دولة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.idemia.com / تابعونا على حسابنا [email protected] على تويتر

نبذة عن "أونفيدو"

في "أونفيدو"، نتحقّق من الهويات حول العالم، حيث نطوّر الذكاء الاصطناعي للتعرّف على الهويات الصحيحة وتمييزها عن تلك الزائفة، ومن ثمّ مقارنتها بالمقاييس البيومترية للوجه. بهذه الطريقة نساعد المؤسسات في استقبال عدد أكبر من العملاء بأمان أكبر. تتيح لكم تكنولوجياتنا استقطاب عدد أكبر من المستخدمين إلى منصتكم، والحدّ من مخاطر الاحتيال عند استقبال العملاء الجدد وبعده. نحن رائدون عالميًا في تقنية تعلّم الآلة، بدعم من نظامَي "سيلزفورس" و"ميكروسوفت".

يتألف فريق عملنا من 250 خبيرًا في التكنولوجيا موزّعين في ستّ بلدان، مما ساعدنا على جمع أموال تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي. ونقدّم خدمات التحقق من الهوية لنحو 1,500 عميل بما في ذلك "بيتستامب"، و"ريفولوت"، و"أولستايت".

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