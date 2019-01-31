ريسوت للأسمنت توقع اتفاقية مع ايوكي الهندسية لتطور مبرد الكلنكر

مسقط، سلطنة عُمان-الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

صرحت اليوم شركة ريسوت للأسمنت ، المصنع الأكبر للاسمنت في سلطنة عمان ، أنها بصدد تحديث تقنية تبريد الكلنكر لمزيد من التوفير في الانتاج.

حيث وقعت الشركة اتفاقا مع شركة أيوكي الهندسية ش.م.م و مقرها بسلطنة عمان من أجل تحديث الخط الثالث من مبرد الكلنكر للمصنع بصلالة. و صرح مصدر بشركة ريسوت للاسمنت أنه وفقا لعقد التصميم والإشتراء والتشييد ستقوم أيوكي بتوريد كافة التجهيزات الخاصة بتحديث مبرد الكلنكر من شركة أ.ك.ن جمبا الألمانية.

يقول السيد جوي جوش الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت

"يتماشى تحديث مبرد الكلنكر مع الخطة الاستراتيجية للشركة باستخدام أحدث المنتجات التكنولوجية لتقليل التكلفة الى جانب ترقية مصانعها بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا ".

طبقا للعقد مع أيوكا، سيتم استبدال مبرد القشر القائم بمصنع صلالة بمبرد كلنكر بندولي مصمم لكي يستوعب 4000 طن يوميا و بقدرة استيعابية مضمونة 3500 طن يوميا من انتاج الكلنكر.

و يقول تصريح عن شركة ريسوت أن مجال المشروع يتضمن أيضا أعمال مدنية ، امداد و تركيب أعمال ميكانيكية و كهربية متعلقة بترقية مبرد الكلنكر ، كما سيقع على عاتق مقاول التصميم والإشتراء والتشييد مسئولية امداد و تركيب المواد المقامة للحرارة من خلال أ.ك.ن

يخطط أن يتم التركيب النهائي للمشروع في الربع الأخير من 2019 و مجدول بطريقة 35 يوم اشعال و اطفاء ذاتي.