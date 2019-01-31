البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بجوايدو رئيساً "شرعياً" لفنزويلا

اعترف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو "رئيسا شرعياً بالوكالة" لبلاده داعياً كل دول الاتحاد الاوروبي إلى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد" وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.

واعترف النواب الأوروبيون بجوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية" وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه" وذلك في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.