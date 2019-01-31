معارضة فنزويلا تدعو لتنظيم احتجاجات على نطاق واسع السبت المقبل

وكالات :

دعت المعارضة في فنزويلا إلى تنظيم احتجاجات على نطاق واسع يوم السبت المقبل للمطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبها، اتهمت منظمة فنزويلية غير حكومية، حكومة مادورو باستخدام قوة شرطية شبه عسكرية لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء

خلال الاحتجاجات.وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان " إن 35 حالة قتل من هذا القبيل قد وقعت منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد" .وكانت وزارة خارجية أوروجواي قد أعلنت الأربعاء أن كلامن المكسيك وأوروجواي دعتا لعقد مؤتمر دولي حول فنزويلا يوم 7 فبراير المقبل في مونتيفيديو بمشاركة الدول والمنظمات الدولية التي لديها موقف موحد حول فنزويلا .والهدف من هذا المؤتمر هو إرساء الأساس لإنشاء آلية حوار جديدة مع إدراج جميع القوى الفنزويلية (السياسية) التي من شأنها أن تسهم في عودة الاستقرار والسلام في البلاد .