لافروف يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع في سوريا وفنزويلا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع في سوريا مع التركيز على آفاق انطلاق اللجنة الدستورية، وتطورات الأوضاع في فنزويلا ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية: "بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، الذي جاء بمبادرة من الجانب
وأبلغ لافروف نظيره الفرنسي "بالجهود الروسية الرامية إلى استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وشدد على التزام روسيا بتطوير العملية السياسية
وأضاف البيان "كما ناقشا القضايا المتعلقة بضرورة تعزيز تطبيع الوضع في فنزويلا من خلال الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، ومنع انتهاك أدوات القانوني الدولي الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والتغلب على الأزمة في مجلس أوروبا، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي الروسي الفرنسي، بما في ذلك استئناف اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع".
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