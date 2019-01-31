لافروف يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع في سوريا وفنزويلا

وزارة الخارجية الروسية

وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الوضع في سوريا مع التركيز على آفاق انطلاق اللجنة الدستورية، وتطورات الأوضاع في فنزويلا ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية: "بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، الذي جاء بمبادرة من الجانب

الفرنسي، بالتفصيل تطورات الأوضاع في سوريا وما حولها ، مع التركيز على آفاق إطلاق اللجنة الدستورية".وأبلغ لافروف نظيره الفرنسي "بالجهود الروسية الرامية إلى استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وشدد على التزام روسيا بتطوير العملية السياسيةعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات المؤتمر الوطني للحوار السوري " .وأضاف البيان "كما ناقشا القضايا المتعلقة بضرورة تعزيز تطبيع الوضع في فنزويلا من خلال الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، ومنع انتهاك أدوات القانوني الدولي الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والتغلب على الأزمة في مجلس أوروبا، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي الروسي الفرنسي، بما في ذلك استئناف اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع".