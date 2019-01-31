مسئول أمريكي : الغرب سيواصل دعمه لأوكرانيا

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر إن الغرب سيواصل تقديم دعمه لأوكرانيا، في الوقت الذي تسير فيه البلاد في الاتجاه الصحيح وتُدخل المزيد من الإصلاحات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح فولكر أنه ما كان ليوجد دعم من الغرب من هذا النوع لأوكرانيا إذا كانت دولة فاسدة بشكل ميؤوس منه أو غير ديمقراطية.
ورأى المسئول الأمريكي أن كييف تقوم بتعزيز مؤسساتها الديمقراطية
كما شدد الدبلوماسي الأمريكي على أن بلاده سبق وأن شاهدت نماذج للتغيير غير الناجح في أوروبا، مضيفا أنه يؤمن بأن أوكرانيا تسير حاليا على مسار الإصلاح الصحيح.
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