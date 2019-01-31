عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

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وكالات :

أعلن رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر "نصيب-جابر" الحدودي العقيد مازن غندور، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين منذ فتح المعبر مع الأردن بلغ 9400 شخص بموجب تذاكر

المرور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال غندور، "وصل اليوم 100 مواطن عبر معبر نصيب قادمين من مخيمات الأزرق في الأردن، ومعظمهم من

النساء والأطفال، ليبلغ إجمالي عدد العائدين عبر المعبر منذ افتتاحه منتصف أكتوبر الماضي 9400 عائد بموجب تذاكر المرور".



وأضاف رئيس مركز الهجرة السوري أن الجهات المعنية تقدم للعائدين كل التسهيلات "بموجب تذاكر مرور حصلوا عليها من السفارة السورية في الأردن".

