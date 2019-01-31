- 1/2
- 2/2
أعلن رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر "نصيب-جابر" الحدودي العقيد مازن غندور، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين منذ فتح المعبر مع الأردن بلغ 9400 شخص بموجب تذاكرالمرور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال غندور، "وصل اليوم 100 مواطن عبر معبر نصيب قادمين من مخيمات الأزرق في الأردن، ومعظمهم من
وأضاف رئيس مركز الهجرة السوري أن الجهات المعنية تقدم للعائدين كل التسهيلات "بموجب تذاكر مرور حصلوا عليها من السفارة السورية في الأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.