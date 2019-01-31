كشف المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز اليوم الخميس أن واشنطن ما زالت تحتفظ بقنوات دبلوماسية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وهو نظام مادورو - للحفاظ على سلامة الأمريكيين في فنزويلا" ، وأضاف " لدينا منذ زمن طويل وفي بلدان كثيرة اتصالات مع أشخاص لا يتمتعون باعترافنا الدبلوماسي، ولا ضرر في ذلك عندما يتعلق الأمر
ونقل عن أبرامز قوله " إنه يجري اتصالات مع ما أسماه "نظام الأمر الواقع" -
وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية المعارض "خوان جوايدو" قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا قبل أسبوع، وحصل على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وردا على ذلك، قطع مادورو العلاقات مع واشنطن وأمر بمغادرة جميع الدبلوماسيين الأمريكيين، لكن واشنطن تجاهلت الطرد، بذريعة أن مادورو لم يعد يمثل السلطة الشرعية، وأكدت أن أبواب سفارتها في كاراكاس ستبقى مفتوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي لفنزويلا: نحتفظ بقنوات دبلوماسية مع نظام مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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