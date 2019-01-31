المبعوث الأمريكي لفنزويلا: نحتفظ بقنوات دبلوماسية مع نظام مادورو

وكالات :

كشف المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز اليوم الخميس أن واشنطن ما زالت تحتفظ بقنوات دبلوماسية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل عن أبرامز قوله " إنه يجري اتصالات مع ما أسماه "نظام الأمر الواقع" -

وهو نظام مادورو - للحفاظ على سلامة الأمريكيين في فنزويلا" ، وأضاف " لدينا منذ زمن طويل وفي بلدان كثيرة اتصالات مع أشخاص لا يتمتعون باعترافنا الدبلوماسي، ولا ضرر في ذلك عندما يتعلق الأمربمصلحة الولايات المتحدة".

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية المعارض "خوان جوايدو" قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا قبل أسبوع، وحصل على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وردا على ذلك، قطع مادورو العلاقات مع واشنطن وأمر بمغادرة جميع الدبلوماسيين الأمريكيين، لكن واشنطن تجاهلت الطرد، بذريعة أن مادورو لم يعد يمثل السلطة الشرعية، وأكدت أن أبواب سفارتها في كاراكاس ستبقى مفتوحة.