كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا: مادورو تسبب في مغادرة مواطنيه لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب الأزمة الداخلية التي تؤدي لهجرة مواطنيه، وقال إنه "لا يوجد حاكم يحظى بالشرعية إذا أجبر مواطنيه على الرحيل".

وجاءت تصريحاته أمس الأربعاء، في كلمة له بجامعة بالعاصمة المكسيكية، أشار فيها إلى الأزمة التي تنتج عن نزوح المواطنين في العالم ومن بينها فنزويلا.

وبعدما أقر بمواقف متباينة من الوضع في فنزويلا، وهو ما تجلى مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حول الأزمة، شدد سانشيز على أن هناك أمراً لا يقبل الخلاف وهو "النزوح".

وقال: "لا يملك أي حاكم الشرعية إذا اضطر مواطنوه إلى الرحيل" ، وأضاف "الهجرة القسرية والنزوح من الأمور غير المقبولة وغير المستدامة".

وأبدى أسفه لوجود أحزاب في إسبانيا "تحن إلى عهد الديكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو" وتراهن على استقطاع حقوق المرأة، أو غلق إسبانيا أمام طالبي اللجوء أو الساعين للحصول على حياة أفضل.