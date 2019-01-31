كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: بريطانيا تدعو لعقوبات الاتحاد الأوروبي على "مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الأوروبي، فى وقت سابق اليوم، أنه يعتزم النظر فى مشروع قرار بشأن الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه كرئيس لفنزويلا.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في رومانيا، بأن "العقوبات المستهدفة ضد الخلاسيين الذين يستخدمون السلطة السياسية لسرقة موارد البلد وعلى خلفية بقية السكان الذين يعانون من الفقر الشديد.

وأضاف "هانت": "هذا أمر أعتقد أنه يمكن أن يكون فعالًا".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو في مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه أجرى محادثات سرية مع أعضاء في جيش البلاد الذي يرى دعمه كمفتاح للسلطة.