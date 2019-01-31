كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان الأوروبي يعترف رسميًا بـ"جوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو رئيسًا شرعيًا بالوكالة لبلاده، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد موقف حازم وموحد، وذلك في قرار صُوت عليه في بروكسل.

واعترف النواب الأوروبيون بجوايدو رئيسًا شرعيًا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقدموا الدعم الكامل لبرنامجه، في هذا النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.

وتمرّ فنزويلا منذ أيام بوضع قلق؛ نتيجة عدم وضوح الرؤية حول مستقبل رئيسها الحالي، الذي يواجه معارضة قوية يقودها المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في 23 يناير الجاري.

ويوم السبت (26 يناير)، أمهل الاتحاد الأوروبي حكومة مادورو 8 أيام لإجراء انتخابات جديدة، وإلا فإنه سيعترف بخصمه خوان غوايدو رئيساً للبلاد، في حين انقسمت دول العالم بين مؤيد ومعارض للرجلين.

ذكر خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن.

وقال جوايدو "الانتقال سيتطلب دعما من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وأضاف "انسحاب الجيش من دعم مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة الفنزويلية".