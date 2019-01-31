كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن ترجح إعلان تعليق الالتزام بمعاهدة الصواريخ مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت نائب وزير الخارجية الأمريكي أن تعلن بلادها تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا في غضون أيام، بعد فشل محادثات ثنائية في إحراز أي تقدم يذكر.

وقالت أندريا تومسون نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي: "ما زال الروس لا يقرون بانتهاك المعاهدة، لكن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا" مرجحة إجراء المزيد من المناقشات.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن اللقاء مع تومبسون، لم يحقق أي تقدم في الحفاظ على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أنه يستحيل بحث هذه القضية مع الجانب الأمريكي في ظل محاولات ابتزاز روسيا.