كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: ترجيح إرجاء موعد بريسكت لإقرار التشريعات الضرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الخميس، عن إمكانية تأخير بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس المقبل، إذا تأخرت المصادقة على اتفاق الانفصال، في انتظار التصويت على القوانين الضرورية، لتنفيذه.

وقال هانت متحدثاً لإذاعة بي بي سي 4: "صحيح أننا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس المقبل، ربما نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية"، وأضاف "لكننا إذا أحرزنا تقدماً في وقت أبكر، فلن يكون ذلك ضرورياً، لا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أياً من هذين السيناريوين قد يتحقق".

وينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب تأجيل، ومع اقتراب موعد بريكست، تدرس رئاسة الحكومة إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية المتوقعة في فبراير المقبل أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.

وصادق البرلمان على 5 من القوانين الـ13 الواجب إقرارها قبل بريكست، وعليه التصويت على 8، في حين لم تبدأ مناقشات بعضها، ومنها قانونين حول البيئة والحفاظ على الحيوانات، وفق ما أفادت به بيانات مركز الدراسات "إنستيتيوت فور غوفرنمنت".

ومع رفض النواب اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت ماي أنها نيتها العودة إلى بروكسل لمعاودة التفاوض عليه، لانتزاع تنازلات تسمح لها بالحصول على غالبية في مجلس العموم، غير أن القادة الأوروبيين أعلنوا رفضهم الحازم لهذا الاحتمال.

وتواجه المملكة المتحدة خطر الخروج من التكتل دون اتفاق في غياب التفاهم، وهو ما تحذر منه الأوساط الاقتصادية.