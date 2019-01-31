كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": "بولتون" يمنع "ترامب" من الحوار معي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال فيها إنه طوال سنوات حكم "ترامب" كان يحاول الوصول إلى الرئيس الأمريكي على المستوى الشخصي، لكن "بولتون" منع ترامب من بدء الحوار معه.

وقال "مادورو": "طوال هذه السنوات، كنت أحاول الوصول إليه على المستوى الشخصي.. لقد بعثت برسائل وصلت إلى ترامب بشكل علني، من خلال وسائل الإعلام، من أجل إقامة علاقة مع حكومة الولايات المتحدة، من أجل الحصول على الاحترام، والحوار.. لكن بولتون منع دونالد ترامب من بدء الحوار معي".

وأضاف "مادورو": في هذه المرحلة، أعتقد أن الأمر صعب، أنا مستعد للتحدث مع دونالد ترامب شخصيا، في الأماكن العامة، في الولايات المتحدة، في فنزويلا، أينما يريد، حول أي جدول أعمال، وحول أي مواضيع يود مناقشتها. وعلاوة على ذلك، فأنا مقتنع أنه إذا التقينا شخصيًا، فسوف تكون قضية مختلفة.. لكنني أعتقد أنهم لن يعطونا فرصة، دعونا نتحلى بالصبر.. لكن في الوقت الحالي، أعتقد أنه صعب للغاية".

وأعلن "مادورو"، أن ما فعله جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، بمثابة تصرف طفلا صغيرًا، مشيرًا: "هذا مجرد شخص عدواني. إن الخروج بمجلد - بعنوان 5000 جندي إلى كولومبيا - كما لو كان الرئيس الأمريكي يقرأ أنه يرسل قوات إلى كولومبيا هو مجرد هراء.. حتى حكومة كولومبيا، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أنكروا ذلك. هذا استفزاز، هذا بالأحرى يبدو سلوكًا طفوليًا من جانب جون بولتون في خيبة أمله وكرهه لفنزويلا."