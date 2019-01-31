كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بـ"جوايدو" رئيسا شرعيا لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيًا لفنزويلا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على استعداده لدعم عملية سياسية سلمية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الرومانية بوخارست، غدا الخميس، مناسبة جيدة لبحث هذه القضية.

قالت متحدثة باسم الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" مجيبة عن سؤال حول إجراءات الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يتخذها حال رفض الحكومة الفنزويلية إجراء انتخابات مبكرة "سوف يكون اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الخميس في بوخارست، فرصة جيدة للوزراء لمناقشة هذه القضية".

ذكر خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن.

وقال جوايدو "الانتقال سيتطلب دعما من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وأضاف "انسحاب الجيش من دعم مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة الفنزويلية".

