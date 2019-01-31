كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجارديان": تيريزا ماي بليدة لا يُعتمد عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، على رغبة بريطانيا في المزيد من المفاوضات على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة، اليوم الخميس: "هناك 27 دولة بالاتحاد الأوروبي وُفق بجهد جهيد بين مصالحها المختلفة مع بريطانيا في اتفاقية الخروج، لذلك فإن تغيير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رأيها، قبل شهرين من الموعد المقرر للخروج، ليس فقط قلة اكتراث بهذه الجهد، بل بغيض أيضاً".

وتابعت الصحيفة "تتساءل الحكومات في جميع أنحاء العالم عن نوع الدور الذي ستلعبه بريطانيا الخروج" على المسرح الدولي".

ورأت الصحيفة أن "ماي تبدو حتى الآن بليدةً، وتظهر وكأنه لا يمكن الاعتماد عليها".