الشغب يعود للبطولة من جديد.. تخريب وتكسير بعد مباراة الجديدة والرجاء

عاد العنف والشغب ليضرب البطولة الاحترافية لكرة القدم من جديد، هذه المرة بمدينة الجديدة، وذلك بعد المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديد، أمس الأربعاء، برسم الجولة 15 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ومباشرة بعد انتهاء المباراة، قام محسوبون على جماهير الفريق الدكالي، بأعمال عنف وشغب استهدفت الشوارع والأحياء المحيطة بالملعب، كما أدى إلى تخريب عددا من الممتلكات الخلاصة والعامة.

وحسب مصادر محلية، فإن عددا من “المشاغبين” دخلوا في مواجهات مباشرة مع رجال الأمن، حيث تم رمي سيارات الشرطة بالحجارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بحافلات عمومية وسيارات خاصة.

وقد تم منع جماهير الرجاء البيضاوي من الخروج من ملعب “بن أحمد العبدي”، لأزيد من 60 دقيقة بعد انتهاء المباراة، وذلك مخافة نشوب أعمال عنف ومواجهات بين الجمهورين بعد المباراة، التي انتهت بانتصار الرجاء البيضاوي بأربعة أهداف مقابل هدفين.