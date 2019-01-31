للسائقين.. الطريق الرابطة بين ميسور وانْجيل مقطوعة اليوم بين الواحدة والرابعة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الإقليمية رقم 5108، الرابطة بين ميسور، وانْجيل في إقليم بولمان ستشهد، اليوم الخميس، من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الرابعة مساء، انقطاعا أمام حركة السير.

وعزت الوزارة، في بلاغ لها، هذا الانقطاع إلى أشغال الترتيبات بهذه الطريق بين النقطتين الكيلومتريتين رقم 34 و35 على مستوى منطقة “فم العلق”، مشيرة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 503 بين انْجيل، وبولعجول على طول 48 كلم، والطريق الوطنية رقم 13 بين “بولعجول” وميدلت، على طول 50 كلم، وأيضا الطريق الوطنية رقم 15 بين ميدلت وميسور، على طول 71 كلم.

وتابع المصدر ذاته أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة المواطنين 24 ساعة /24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية، التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة، التابع لمديرية الطرق على الرقم التالي 05.37.71.17.17.