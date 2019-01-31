إيمان الباني تتلقى عرضا للتمثيل في مسلسل تركي

حصلت المغربية إيمان الباني، أخيرا، على عرض للمشاركة في أحد المسلسلات التركية، طبقا لما أفادته تقارير إعلامية.
وأفادت جريدة “الصباح” التركية أن الباني تعمل، في الوقت الحالي، على تقييم العرض، والنظر فيه، بغية اتخاذ القرار المناسب بشأنه، دون ذكر تفاصيل عن المسلسل، أو العرض المالي نظير العمل فيه.
وسبق للباني أن خاضت تجربة التمثيل في المغرب رفقة الممثل الكوميدي سعيد الناصيري في سلسلة “نسيب الحاج عزوز”، التي عرضت في رمضان، قبل سنوات.
واكتسبت الباني شهرة كبيرة في تركيا بعد زواجها من الممثل التركي، مراد يلدريم، قبل سنتين.
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