في آخر أيام الميركاتو الشتوي.. المغربي أيت بناصر يحط الرحال بسان إتيان

أعلن فريق سان إتيان، تعاقده رسمياً مع الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، من صفوف موناكو، في صفقة إعارة إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، دون تفعيل خيار الشراء.

وأوضح النادي الفرنسي، في بلاغ رسمي له، أن أيت بناصر يعد التعاقد السابع للمجموعة خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيحمل الرقم 8، انطلاقاُ من المباراة المقبلة التي ستخوضها مع المجموعة.

وفشل لاعب المنتخب الوطني المغربي في إيجاد مكانة بالتشكيلة الاساسية لفريق الإمارة، حيث تمت إعارته سابقاً لفريق “كان”، بحثاً عن لعب دقائق إضافية، خصوصاً وأن اللاعب استعاد مكانته بالترسانة الأساسية لهيرفي رونار، خلال الاستحقاقات الأخيرة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.