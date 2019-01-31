من الرباط.. بونغو يعدل حكومة الغابون بعد أيام من تنصيبها

في ظل إقامة رئيس بلادها في العاصمة الرباط، في فترة نقاهة، أعلنت الحكومة الغابونية، اليوم الخميس، تعديلات جديدة في الحكومة، التي نصبها “علي بونغو”، قبل أيام قليلة.

وأعلن رئيس الحكومة الغابونية “جوليان كوغيه” بيكالي عن تعديل وزاري جزئي بموجبه تم تغيير 3 وزراء، حيث تولى وزير الدفاع “أتيان ماسار كابيندا”، الأمانة العامة للرئاسة، بعد أن كان يشغل حقيبة الدفاع، منذ عام 2016، وعينت محله عمدة ليبرفيل “روز كريستيان أوسوكا”.

وبموجب التعديل الوزاري، الذي يأتي أسبوعين بعد تعيين حكومة جديدة، وأدائها اليمين أمام علي بونغو، عين “بياندي ماغانغا”، نجل نائب الرئيس “بيير كلافي ماغانغا” وزيرا للزراعة، وحل محل علي أكبار “أونانغا يوبيغ”، وأصبح “إيمانويل نوربير توني أوندو مبا”، وزيرا للمياه والطاقة وتصنيع الموارد المعدنية، خلفا لـ”كريستيان ماغانغا”.

وقالت الرئاسة الغابونية إن هذا التغيير يعتبر “إعادة تنظيم للحكومة، وليس تعديلا”، ويأتي في ظل استمرار غياب الرئيس “علي بونغو أونديمبا”، الذي يمضي فترة نقاهة في المملكة المغربية، قطعها خلال 24 ساعة، عاد فيها إلى بلاده لتنصيب الحكومة، قبل العودة مجددا إلى الرباط.

يذكر أن “بونغو” يقيم في المغرب، منذ أشهر، وكان انتقل إليه بدعوة من الملك محمد السادس، بعد وعكة صحية ألمت به، وهو في مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يظهر لأول مرة، خلال زيارة الملك محمد السادس له في المستشفى العسكري في الرباط.