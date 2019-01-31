ورشة حول فن الحدائق المصغرة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019

الزمان: 13:00

المكان: منتدى الخبرات، رام الله

ينظم منتدى الخبرات في بلدية رام الله، اللقاء الرابع والأخير لورشة الحدائق المصغرة حيث يستضيف المنتدى أريج أبو غوش وذلك لاستكمال الحديث عن أفضل المواد الملائمة لهذا النوع من الزراعة وكيفية تنسيق المواد غير الحية ومميزات النباتات التي تستخدم في هذا النوع من الحدائق وطرق ريها والعناية بها.

افتتحتبلدية رام الله منتدى الخبرات في نوفمبر الماضي. وهو الأول من نوعه في مدينة رام الله ويشكل تجربة فريدة حيث يستهدف فئة واسعة في المجتمع الفلسطيني هي فئة المتقاعدين على أرضية الاستفادة من تجربتهم وخبرتهم الطويلة المتراكمة في مجالات عدة.

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