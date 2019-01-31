انت الان تتابع تفاصيل خبر "هيلي" تنوي التوجه للقطاع الخاص.. ما الراتب الذي طلبته؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 02:12 مساءً - تطالب نيكي هيلي، المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، 200 ألف دولار وطائرة خاصة مقابل خدماتها، وذلك بعد رحيلها عن منصبها الشهر الجاري.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" (CNBC) عن سبعة مصادر متطابقة، أن هيلي ستتحدث أمام جمهور من الخواص عن مطالبتها بمكافآت قدرها 200 ألف دولار، وطائرة خاصة بكبار الشخصيات لتنقلاتها في أثناء عملها مع المتعاقدين معها.

ووفق هذه المصادر، تسري الشروط المذكورة، على العروض المقدمة إلى الدبلوماسية الأمريكية السابقة في الولايات المتحدة، وإذا ما دُعيت إلى دول أخرى، فمكافأة مشاركتها وتكاليف تنقلاتها سترتفع أكثر.

ولفتت القناة التلفزيونية الأمريكية إلى أن هيلي أشارت قبل استقالتها من منصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إلى أنها تنوي التوجه إلى القطاع الخاص، من دون أن تكشف تفاصيل أكثر، وفقاً لما نقله موقع "تاس" الروسي عن القناة.

ورصدت القناة أن قيمة المكافأة التي تشترطها هيلي تماثل ما يتقاضاه كبار السياسيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بِن برنانكي، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

يُذكر أن نيكي هيلي شغلت في السابق منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، وتولت منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في يناير 2017، في حين أعلنت استقالتها من هذا المنصب في 9 أكتوبر الماضي، دون أن تكشف عن أسبابها.

وغادرت منصبها بالأمم المتحدة رسمياً في 7 يناير، وعيَّن الرئيس دونالد ترامب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، لتكون بديلة من هايلي، في منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة.