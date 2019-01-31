انت الان تتابع تفاصيل خبر "الزواج أو الاغتصاب".. شقيق "الهذلول" يروي أسراراً جديدة لاعتقالها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 02:12 مساءً - كتب وليد الهذلول، شقيق المعتقلة السعودية "لجين"، مقالاً كشف فيه تفاصيل عن تعذيبها من قبل السلطات بالمملكة، داعياً المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري التي ستحيي حفلاً هناك أن تتخذ موقفاً مؤازراً لأخته.

وقال "وليد"، في مقاله الذي نشره موقع "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الخميس: "لم يسبق لي أن كتبت مقالاً من قبل، ولكن أشعر أني مدين لأختي بالتحدث، فهي لا تنتمي إلى السجن، إذ كان يتمنى أن تكون أخته حرة ولا يكتب هذا المقال"، وفق ما كتب على صفحته في موقع "تويتر".

وقال "وليد" في مقاله: "ليلة الخميس، ستقوم ماريا كاري بآداء دورها على خشبة المسرح في السعودية، هذه الحفلة هي محاولة مثيرة للشفقة لإظهار أن البلاد أصبحت أكثر تسامحاً اتجاه المرأة، لكن هناك العديد من النساء اللاتي يعانين في السجون السعودية، لمجرد القيام بحملات من أجل تحسين معاملتهن".

وبين أن "بعضهن تعرض للتعذيب الوحشي والاعتداء الجنسي، وواحدة من هؤلاء النساء هي أختي، لجين الهذلول"، متابعاً: "كمحبين لعمل كاري، أود أن أراها تطالب بإطلاق سراح أختي وهي على المسرح".

"لجين" هي بطلة لحقوق المرأة في السعودية، وتركز غالبية نشاطها على ولاية الرجل على المرأة، وحق النساء في القيادة والعنف المنزلي، وفق ما أوضح شقيقها.

وقال "وليد" إنها "شكلت لجاناً مع النساء لإيجاد حلول لهن حتى لا نرى حالات مثل حالة رهف القنون، وهي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها طلبت اللجوء مؤخراً في كندا"، وقال: "كان حلم لجين أن يتمكن هؤلاء الضحايا من العثور على الأمان دون الاضطرار إلى الفرار من البلاد".

وبين أنه "بعد شهر واحد من إلقاء القبض عليها، اتصلت بي لجين من رقم تم حجبه، وأخبرتني أنها كانت محبوسة في فندق في جدة وليس في سجن تقليدي".

وتابع أنه خلال المحادثة قالت "بمجرد أن أكون حراً سأساعدك في العثور على امرأة أحلامك"، قلت لها "دعنا نركز على إخراجك ومن ثم يمكننا التفكير في الحب والرومانسية".

وعلق "وليد" على أخته قائلاً إن "لديها قلب كبير ، وكانت تهتم دائماً بالآخرين أكثر مما تهتم بنفسها، في ذلك الوقت، لم نكن نعرف أنها كانت تمر بتعذيب منتظم ومنهجي، ومع كل الألم الذي مرت به جسدياً ونفسياً ما زالت تفكر في الآخرين، يحزنني أنها كانت تخفي ألمها منا، إذا نظرت إلى الوراء، في كل مرة سألتها فيها عن قضيتها، أجابت بأنها لا تستطيع الإجابة، ويبدو أن هناك دائماً شخص ما يراقب عن كثب ويخبرها بما تستطيع أو لا تستطيع قوله".

وبين أنه "في الآونة الأخيرة، كان والدي قادرين على زيارة لجين في السجن، وبدأت تتحدث عن كيفية أخذها من سجن ذهبان في منتصف الليل إلى ما يعرف بالفندق، ووصفتها بأنها "قصر الإرهاب" الذي يبعد 10 دقائق عن السجن".

أساليب التضييف والتعيب

وكانت "لجين" تؤخذ معصوبة العينين وتلقى في صندوق سيارة لتؤخذ لهذا المكان السري"، مبينة لوالديها أن "جلسات التعذيب تحدث عادة في الطابق السفلي من هذا القصر".

وتعرضت الهذلول للجلد والضرب والصعق بالكهرباء والمضايقة بشكل متكرر، وقالت أحياناً كان رجال ملثمين يوقظونها في منتصف الليل ليهتفوا بتهديدات لا يمكن تخيلها، وأن من أشرف على ذلك هو سعود القحطاني، أحد كبار مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان، وفقاً لما ذكر شقيقها في المقال.

وتساءل شقيقها: "أليس هذا هو تعريف دولة مارقة؟ كيف يجب عليها أن تتحمل الاستجوابات المرعبة؟ ".

وقال إن "لجين" قالت لوالديه إن أحد المحققين قال لها: "إذا لم تتزوجني فسوف أغتصبك"، وقالت إنها مُنحت لها الفرصة أيضاً للعمل من أجلهم وملاحقة سعوديات يعشن في المنفى لإحضارهن إلى السعودية، وهي بالطبع رفضت العرض وبسبب ذلك ساءت معاملتها من قبلهم".

وبين أن "لجين" أثناء تحدثها عن جلسات التعذيب كانت تهزّ يديها دون أن تلاحظ، وقال: "أخشى أن يبقى الألم معها إلى الأبد".

وعبّر "وليد" عن إنزعاجه قائلاً: "يزعجني ذلك:السعودية حريصة جداً على الترويج لنفسها كمُصلحة، ولكن الإصلاحي السعودي الحقيقي يتم احتجازه خلف القضبان".

وكانت أخته تتصور النساء في السعودية يعشن بحقوق أساسية ويمكنهن العيش بدون خوف، وفق ما قال موضحاً أن "لجين ليست خائنة، إنها وطنية".

وحول انتقاله إلى خارج السعودية، قال "وليد": "عندما انتقلت للدراسة في كندا، كنت أحصي أيامي حتى أنهي دراستي وأتمكن من العودة إلى المنزل وأن أساهم في ما يُسمى رؤية 2030، كنت متحمساً جداً لذلك، وعندما سألني الأساتذة والأصدقاء ماذا كنت سأفعل بعد تخرجي أرد على الفور بأنني سأعود إلى الوطن وأن أساعد في جعل بلدي مكاناً أفضل".

وبعد كل ما حدث، تابع "وليد": "أشعر بسذاجة لإيماننا بهذه الأوهام، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لم يكن لدي أي فكرة عن أن رحلتي إلى تورنتو ستكون رحلة في اتجاه واحد".

وبين أنه "إذا أردنا حقاً أن تنجح رؤية 2030، وأن تجلب استثماراً أجنبياً جديداً، فإن الناس بحاجة إلى أن يشعروا بالارتياح من احترام سيادة القانون".

وأكد أن أخته لا تستحق لا أن تكون في السجن، وقال: "أنا أموت عندما أفكر في أختي وأنها ستبقى في السجن ولا أستطيع فعل أي شيء".

وقال إن "لجين بطلة العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء السعودية والعالم، ولا يمكننا الوقوف بجانبها وأن نشاهد معاناتها فقط".