شكرا لقرائتكم خبر عن قوات النظام تجدد خرقها لمناطق الهدنة فى سوريا والان نبدء بالتفاصيل
واصلت قوات النظام السوري قصفها لمناطق سريان الهدنة الروسية التركية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له، أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية الأربعين بالقطاع الشمالي، مما تسبب بأضرار مادية، تزامن ذلك مع استهدافه أيضًا لمناطق في قريتي حصرايا والصخر.
وأضاف المصدر أن قوات النظام استهدفت مناطق في بلدة الهبيط بالريف الجنوبي لإدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة، أماكن في منطقة قلعة المضيق على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات النظام تجدد خرقها لمناطق الهدنة فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.