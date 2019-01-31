انقطاع الكهرباء في سيدني بسبب موجة حر

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 45 ألف منزل في الضواحي الشرقية الراقية في سيدني، في وقت تشهد المدينة درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية.
وقالت شركة "أوسغريد" المسؤولة عن التوزيع الكهربائي إن طواقم الطوارئ تحقق في سبب انقطاع التيار، وهو أمر نادر في الضواحي الشرقية المطلة على الساحل، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن محاصرة أشخاص في مصاعد وانقطاع الكهرباء عن أحد المستشفيات
وتشهد أستراليا موجة حر طويلة استمرت لأسابيع، وفقا لما أفادت وكالة "رويترز".
وتسببت الموجة الحارة القياسية في جنوب شرق أستراليا في وقت سابق من هذا الشهر في حدوث انقطاعات للتيار في بعض المناطق وأدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما دمرت حرائق الغابات منازل في ولاية تسمانيا في جنوب البلاد.
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