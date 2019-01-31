البرلمان الأوروبي يعترف رسميا بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف البرلمان الأوروبي، الخميس، بالمعارض الفنزويلي، خوان جوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده.

ودعا البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل، واعتماد "موقف حازم وموحد"، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.



واعترف النواب الأوروبيون، بجوايدو "رئيسا شرعيا بالوكالة لفنزويلا، وقدموا الدعم الكامل لبرنامجه، الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.

وأقدم جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، منذ نحو أسبوع على إعلان نفسه "رئيساً بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.





وعقب إعلان نفسه رئيسا حظي جوايدو على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، الأمر الذي قابله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، معلنا تمسكه بمنصبه وداعيا قوات الجيش، التي تواليه في تلك الأزمة، إلى الحفاظ على وحدة الدولة.

وانضمت كولومبيا والبرازيل حليفتا واشنطن إلى الموقف الأمريكي إضافة إلى الأرجنتين وتشيلي وبارجواي، كما هنأ لويس ألماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، جوايدو بقوله: "نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذا البلد"، كما اعترفت بيرو وكندا بجوايدو "رئيساً بالوكالة".



وتم تنصيب الرئيس الفنزويلي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري لولاية ثانية احتجت عليها المعارضة ولم تعترف بها واشنطن والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية.