أمريكا تحذر أوروبا من الالتفاف على العقوبات ضد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك ردا على آلية أوروبية جديدة لإجراء المعاملات وتسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في ألمانيا، الخميس، إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية أوروبية جديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أكبر ضغط اقتصادي على طهران.



وذكر متحدث باسم السفارة: "كما أوضح الرئيس (دونالد ترامب).. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع الشركات الأمريكية.

وبحسب محطة إن.دي.آر الألمانية الخميس، فإن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أسست رسميا قناة مدفوعات أوروبية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وأعادت الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.



