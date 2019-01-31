انت الان تتابع ترامب يُحذر الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين، من السفر إلى فنزويلا، لافتًا إلى أن الضغوط التي مارسها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هي التي أدت لقبوله التفاوض والجلوس مع المعارضة، إذ كتب ترامب على تويتر: «مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط. إن الحكومة الفنزويلية العليا تستهدف جوايدو. الاحتجاج الكبير متوقع اليوم. يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر»، وفقًا لروسيا اليوم.

واتهم مادورو، ترامب، بإصدار أمر لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: «في حال اغتيالي فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين، بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج، لن نتسرع وسننتظر، بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه