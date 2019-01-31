ترامب يُحذر الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين، من السفر إلى فنزويلا، لافتًا إلى أن الضغوط التي مارسها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هي التي أدت لقبوله التفاوض والجلوس مع المعارضة، إذ كتب ترامب على تويتر: «مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط. إن الحكومة الفنزويلية العليا تستهدف جوايدو. الاحتجاج الكبير متوقع اليوم. يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر»، وفقًا لروسيا اليوم.
واتهم مادورو، ترامب، بإصدار أمر لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: «في حال اغتيالي فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين، بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج، لن نتسرع وسننتظر، بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه
واتهم مادورو، ترامب، بإصدار أمر لحكومة ومافيا كولومبيا باغتياله، قائلا: «في حال اغتيالي فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين، بقدر علمي، لم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن، دعونا ننتظر العمليات الدستورية والقضائية الداخلية لنرى ماذا ستكون النتائج، لن نتسرع وسننتظر، بصفتي رئيسا للدولة، أرى أنه يجري الترويج للانقلاب، وهذا انتهاك للدستور».
وأضاف مادورو: «على المدعي العام أن يتصرف، وقد بدأ بالفعل، كما تقوم المحكمة العليا بالعمل أيضا، وما سيقرره مكتب المدعي العام والمحكمة، سيتم تنفيذه بالنظام القانوني الفنزويلي».
وتعليقا على إمكانية وجود محاولة لاغتياله، أوضح: «من دون شك دونالد ترامب أصدر أمرا باغتيالي، فقد أمر حكومة ومافيا كولومبيا لتقتلني، وفي حال حدوث ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي».(التفاصيل)
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