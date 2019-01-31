الإعلان عن منح "إبسن" لعالم 2019

شين، النرويج -الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): توفّر جوائز "إبسن" تمويلاً للفنون المسرحية في جميع أنحاء العالم من خلال منح "إبسن".

وتُقدّم منح "إبسن" للمشاريع المبتكرة والتي تكون بمثابة حافزٍ للخطاب النقدي، والتي تستند إلى إحدى أو عدد من مسرحيات هنريك إبسن.

وُيمكن تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني: www.ibsenawards.com، حيث يمكنكم الاطلاع على القوانين المنح، واستمارة الطلب، والتوجيهات.

من يمكنه التقديم للحصول على المنحة؟

الفنانون المنفردون والفرق المسرحية والمنظمات والمؤسسات.

وتصل قيمة برنامج المنح إلى مليوني كرون نرويجي (أي ما يعادل 202 ألف يورو، أو 229 ألف دولار أمريكي تقريباً).

ويتم تقديم المنح مرة كل عامين وتخضع الطلبات للتدقيق من قبل لجنة تحكيم يتم تعيينها.

وأطُلقت منح "إبسن" في بداية المطاف من قبل الحكومة النروجية وسيتم تقديم المنح للمرة العاشرة عام 2019.

هذا وقدمت جوائز "إبسن" حتى الآن 34 منحة في 24 دولة مختلفة.

ويعتبر 30 أبريل 2019 آخر موعد لتقديم الطلبات للحصول على منح "إبسن".

وسيتم تقديم الفائزين بمنح "إبسن" لعام 2019 خلال مهرجان "إبسن" الدولي لتوزيع الجوائز، في 23 و24 أكتوبر، على مسرح "إبسن" في شين بالنرويج.

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على القوانين واستمارة الطلب، يُرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.ibsenawards.com

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