باتريك لي المتمرّس في القطاع ينضمّ إلى أنالوجيكس كرئيس لمنطقة...

سانتا كلارا، كاليفورنيا -الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "أنالوجيكس" لأشباه الموصلات أنّ المسؤول التنفيذي المتمرّس، باتريك لي، قد انضمّ إلى الشركة ليشغل منصب الرئيس في منطقة الصين العظمى.

ويجلب السيّد لي معه أكثر من 30 عام من الريادة الموثوقة في تطوير وتنفيذ مخططات نمو الأعمال في الصين وحول العالم، من خلال زيادة عائدات وأرباح الشركة وفرض شراكات قويّة في المنظومة ضمن مجموعة مختلفة من المجالات التقنيّة التي تتراوح بين المستهلك والمؤسّسة، والسيارات والربط الشبكي والتخزين والاتّصالات في الصين ومنطقة آسيا الهادئ وحول العالم.

وفي الفترة الأخيرة، شغل منصب الرئيس التنفيذي في الصين لشركة "إنجرام مايكرو". وقبل ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج بزنيس سورفيسيز"، وساهم بتحويل الشركة من مزوّدة لخدمات الشبكة إلى مزوّدة لخدمات البنية التحتيّة الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتّصالات. وشغل أيضاً مناصب تنفيذيّة عليا في "إنتل" و"سيجيت" طوال أكثر من 14 عاماً.

وقال كيويه يانج، الرئيس التنفيذي لشركة "أنالوجيكس" لأشباه الموصلات، في هذا السياق: "يسرّنا كثيراً أن نرحب بباتريك ضمن فريقنا التنفيذي. يُعدّ نطاق خبرته ورؤيته في مجال الأعمال لتحقيق نتائج ناجحة للشركات ملفتاً، وسيضطلع بدور رئيسيّ في تهيئة ’أنالوجيكس‘ للنموّ في منطقة الصين العظمى وحول العالم".

وصرّح لي في معرض تعليقه على الأمر: "تتمتّع ’أنالوجيكس‘ بتقنيّة أساسيّة استثنائيّة ونجاح موثوق في خدمة أسواق عالية النموّ. وإنّني متحمّس للانضمام إلى الشركة في ظلّ انطلاقها على مستوى جديد من النموّ، وأتطلّع قُدماً إلى المساهمة بتوسيع أعمالنا في منطقة الصين العظمى وخارجها".

وتجدر الإشارة إلى أن باتريك لي خريج جامعة شانغهاي جياو تونغ، حيث حاز على شهادة بكالوريوس علمي في الهندسة الكهربائيّة.

لمحة عن شركة "أنالوجيكس" لأشباه الموصلات

تقوم شركة "أنالوجيكس" لأشباه الموصلات بتصميم وتصنيع أشباه الموصلات لسوق الوسائط المتعددة الرقمية، من الأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وشاشات الواقع الافتراضي المركبة على الرأس، وصولاً إلى أجهزة التلفزيون الكبيرة عالية الدقة، وبطاقات الرسومات المتطوّرة. وتعد "أنالوجيكس" الشركة الرائدة في السوق في مجال توفير حلول أشباه الموصلات المتكاملة لاتصال الواجهة لصالح "ديسبلاي بورت" تحت العلامة التجارية "سليم بورت"، بما في ذلك أجهزة تكييف الإشارات عالية السرعة، وهي رائدة في القطاع في مجال أجهزة التحكم بشاشات العرض، كحلول أجهزة التحكم بالتوقيت ذات السرعة العالية والطاقة المنخفضة. ويعد معيار "ديسبلاي بورت" واجهة رقمية مبتكرة تأتي في حزمة واحدة لتقدم مستوى عالي الدقة من الفيديو والصوت وقد تم تطويرها من قبل جمعية معايير إلكترونيات الفيديو "فيسا". وتتوافق المنتجات التي تحمل علامة "سليم بورت" التجارية مع "ديسبلاي بورت" ومعيار "موبيليتي ديسبلاي بورت" و"ديسبلاي بورت ألترنايت مود" على موصل "يو إس بي تايب-سي".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: www.analogix.com و www.slimport.com، ويمكنكم متابعتنا على موقع "تويتر" على @Analogix و @SlimPortConnect أو التواصل معنا عبر "لينكد إن".

تعد كل من "أنالوجيكس" و"سليم بورت" علاماتٍ تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة "أنالوجيكس" لأشباه الموصلات. وتعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية ملكاً لأصحابها المعتبرين.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51932398&lang=en

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