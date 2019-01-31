محكمة بحرينية تؤجل الحكم في قضية "تخابر قطر" إلى 6 فبراير

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الخميس مد أجل النطق بالحكم في قضية متهمين بالتخابر مع دولة قطر للحكم بجلسة السادس من فبراير المقبل.

وقررت المحكمة اليوم استمرار حبس المتهمين.

ويأتي قرار التأجيل بعد رفض محكمة التمييز البحرينية يوم الاثنين الماضي الطعن المقدم من علي سلمان على حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه لإدانته بالتخابر مع دولة قطر.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت في نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضة، هم سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع دولة قطر، لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة.

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