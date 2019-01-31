اجتماع وزاري عربي في الأردن لبحث أزمات المنطقة

بدأ وزراء خارجية ست دول عربية هي الأردن والإمارات السعودية والبحرين والكويت ومصر الخميس اجتماعاً مغلقاً على شاطئ البحر الميت غرب المملكة لبحث أزمات المنطقة .

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

ويعقد الاجتماع في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة الشونة على شاطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان). ولم يدل أي من الوزراء بأي تصريح صحافي قبيل بدء الاجتماع المغلق.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية للوكالة إن "بياناً رسمياً سيصدر بعد انتهاء الاجتماع".

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، خلال لقائه الوزراء في عمان "أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها" بحسب بيان الديوان الملكي.

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