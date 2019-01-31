عمر البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها



أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.

وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا "أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا... السياسة لن تفرقنا".