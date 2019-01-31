القضاء البحريني يقضي بإعدام متهم بقتل شرطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الخميس، بإعدام متهم بتفجير عبوة في منطقة دمستان جنوب غرب العاصمة خلال عام 2014 أسفرت عن مقتل عريف شرطة.

وذكرت صحفية "الأيام" البحرينية على موقعها الالكتروني اليوم أن "القضية كانت قد أعيدت من محكمة التمييز بعد نقض الحكم، حيث أدين في الواقعة 23 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام لها".

وحسب الصحيفة ، حكمت محكمة أول درجة بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد على باقي المتهمين وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار.

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